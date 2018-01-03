В Москве отравились артисты новогоднего представления

3 Янв. 2018 2018-01-03T23:24:31+03:00

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В Москве отравились более десяти артистов, принимавших участие в новогоднем представлении, проходившем у Колонного зала Дома Союзов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что поступил сигнал об отравлении одиннадцати артистов, принимавших пищу в одном месте. Специалисты Роспотребнадзора выехали к Дому Союзов, чтобы провести эпидрасследование, в том числе в организации, предоставившей питание.

В Роспотребнадзоре опасаются, что число отравившихся может быть больше. Представление продолжилось, но управление ведомства по Москве взяло ситуацию под контроль, передает РИА Новости.

Напомним, в ноябре в столице от отравления суши скончалась молодая девушка. Она заказала роллы через интернет. После ужина ей вскоре стало плохо. Но скорую она вызвала лишь утром. Прибывшие врачи по дороге в больницу несколько раз промывали ей желудок но не смогли девушку спасти.