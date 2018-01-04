2018-01-04T00:19:13+03:00
Происшествия

Нью-Йорк в четверг, 4 января, накроет сильная метель

Непогода продлится, как минимум, сутки
Алексей ОСИПОВ
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Непогода ожидается в Нью-Йорке.Непогода ожидается в Нью-Йорке.Фото: REUTERS
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Метеорологи обещают в четверг Нью-Йорку снежную бурю, которая существенно осложнит, а, возможно даже остановить движение в городе. Ожидается, что метель накроет большую часть штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут снежным покровом толщиной до 40 см.

В ночь на пятницу непогода должна стихнуть, однако все это не отменяетт авральной работы муниципальных служб и систем городского транспорта, руководство которых обещает сделать все возможное для того, чтобы транспортное сообщение, включая авиационное, не прерывалось.

Вчера в Нью-Йорке столбики термометров опускались до -12 градусов по Цельсию, что по местным меркам является очень сильным морозом.

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