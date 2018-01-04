2018-01-04T01:09:06+03:00
Происшествия

В Венеции ограбили выставку индийских ювелирных изделий

Неизвестные похитили с витрины несколько драгоценностей на 30 тысяч евро
Юлия ДИВЕЕВА
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В Италии ограбили выставку индийских древних драгоценностейВ Италии ограбили выставку индийских древних драгоценностейФото: Юлия СМИРНОВА
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В Венеции в среду ограбили выставку ювелирных изделий «Сокровища Моголов и Махараджи», которая проходит во Дворце дожей. Неизвестные забрали несколько драгоценностей прямо с витрины.

Двое мужчин подняли стекло, забрали камни, а когда сработала сигнализация, смешались с толпой посетителей и покинули выставку. Украдены брошь и две серьги из коллекции Шейха Аль Тани имеют оценочную стоимость в 30 тысяч евро. Однако реальная цена может составлять несколько миллионов евро, пишет газета Repubblica.

Ограбление произошло в последний день работы выставки, которая открылась в сентябре. Она была посвящена индийским драгоценным камням и драгоценностям, изготовленным с шестнадцатого по двадцатый век. В экспозицию входили более 270 предметов, рассказывающих о пятидесятилетней истории ювелирного искусства, связанного с индийским субконтинентом.

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