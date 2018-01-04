Глава МИД ФРГ настаивает на вводе миротворцев ООН на всю территорию Донбасса

4 Янв. 2018 2018-01-04T01:40:26+03:00

Германия и Франция будут настаивать на более широких полномочиях миротворческой миссии

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Миротворческая миссия ООН должна получить мандат на осуществление деятельности по всей территории Донбасса, а не только вдоль лини соприкосновения враждующих сил. Такое заявление делал глава МИД Германии Зигмар Габриэль в Киеве.

"Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории, а не только охранять малочисленную группу представителей миссии ОБСЕ и быть только на линии соприкосновения как новой границе Украины", - заявил он на совместном брифинге с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Габриэль подчеркнул, что ФРГ совместно с Францией будет продвигать в Совете безопасности ООН именно эту идею. По его мнению, обязательными условиями для возможности осуществить ее являются "продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения".

Напомним, в сенябре этого года Россия по инициативе президента Владимира Путина внесла в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.