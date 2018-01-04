2018-01-04T03:10:44+03:00
В мире

Белый дом: Американцы должны переживать за психику Ким Чен Ына, а не Трампа

Сара Сандерс заверила, что президент США не струсит и будет защищать граждан страны
Юлия ДИВЕЕВА
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Пресс-секретарь Белого дома Сара СандерсПресс-секретарь Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Американцам следует беспокоиться за психическое здоровье главы КНДР Ким Чен Ына, а не президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ответ на замечание журналиста "стоит ли американцам беспокоиться за психическое состояние президента" США, так легко рассуждающего о ядерном оружии.

Она отметила, что северокорейский лидер неоднократно в последние годы угрожал США, и продолжает ракетные и ядерные испытания.

"Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев", - подчеркнула Сандерс.

Ранее Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы США есть такая же кнопка, но она "больше" и мощнее, а самое главное, работает.

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