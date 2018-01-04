Цена нефти марки Brent превысила отметку $ 68 за баррель

4 Янв. 2018 2018-01-04T02:26:36+03:00

Цена на нефть достигла нового максимума впервые за последние три года. Фото: REUTERS

Сырье достигло такой стоимости впервые с марта 2015 года

Изменить размер текста: A A

Стоимость нефти сорта Brent превысила отметку в 68 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Так мартовские фьючерсы сырья торговались по 68,01 доллара за баррель. Таким образом нефть подорожала на 2,1%.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $68 за баррель 13 мая 2015 года, передает ТАСС.

Цена нефти в последнее время стабильно растет. Напомним, 26 декабря впервые за два с половиной года (с 18 мая 2015-го) за баррель североморской нефтяной смеси марки Brent на Межконтинентальной лондонской бирже давали больше 67 долларов. Её стоимость в ходе торгов выросла на 2,64% и составила 67,02 доллара.

На рост стоимости влияет соглашение об ограничении добычи сырья между странами ОПЕК и другими производителями нефти. Кроме того, в конце декабря цены на нефть взлетели из-за взрыва на нефтепроводе в Ливии, оператором которого является совместное ливийско-американское предприятие Waha Oil Co.