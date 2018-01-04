Экспорт итальянского вина вырос почти вполовину за счет продаж в России

4 Янв. 2018 2018-01-04T03:06:53+03:00

В других странах вина из Италии в 2017 году также покупали чаще

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В Италии стали больше экспортировать вина за рубеж. В прошлом году виноделы этой страны заработали рекордные 6 миллиардов евро.

По данным ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti, больше всего продажи выросли в России. У нас вина из Италии стали покупать на 47 процентов чаще. Возможно потому, что итальянское вино стало одним из немногих товаров, не попавших под продовольственное эмбарго.

Кроме того, итальянские вина распробовали и в Китае. Экспорт в эту страну вырос на 25 процентов. В других стран рост продаж был не таким впечатляющим. В Великобритании - на восемь процентов, в США — на шесть процентов, в Германии — на три процента, сообщает газета La Stampa.

В целом в прошлом году экспорт итальянского вина увеличился на семь процентов. Издание отмечает, урожай 2017 года стал одним из самых низких в послевоенный период: производство вина в Италии упало на 26%. Но страна сможет сохранить мировое лидерство по экспорту алкогольного напитка.