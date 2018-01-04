Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумцем

4 Янв. 2018 2018-01-04T03:40:45+03:00

Президент США подчеркнул, что бывший стратег имеет незначительное отношение к его победе на выборах

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Глава белого дома Дональд Трамп заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон, видимо лишился рассудка, когда был уволен из избирательного штаба республиканца.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок", - заявил президент.

Онподчеркнул, что Бэннон работал на него, когда Трампа уже выдвинули единым кандидатом от Республиканской партии, и имеет незначительное отношение к его "исторической победе".

"В то же время Стив имеет самое прямое отношение к потере места в Сенате от Алабамы, которое на протяжении более чем 30 лет удерживали республиканцы", - добавил глава Белого дома.

Трамп также обвинил Бэннона в сливе СМИ ложной информации для того, чтобы «показать себя более значимой фигурой, чем он был».

Напомним, Трамп в августе 2017 года отправил с Бэннона в отставку. Тот вернулся к своей прежней деятельности - возглавил новостной сайт Breitbart News.