2018-01-04T03:40:45+03:00
В мире

Трамп назвал своего экс-советника Бэннона безумцем

Президент США подчеркнул, что бывший стратег имеет незначительное отношение к его победе на выборах
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава белого дома Дональд Трамп заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон, видимо лишился рассудка, когда был уволен из избирательного штаба республиканца.

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок", - заявил президент.

Онподчеркнул, что Бэннон работал на него, когда Трампа уже выдвинули единым кандидатом от Республиканской партии, и имеет незначительное отношение к его "исторической победе".

"В то же время Стив имеет самое прямое отношение к потере места в Сенате от Алабамы, которое на протяжении более чем 30 лет удерживали республиканцы", - добавил глава Белого дома.

Трамп также обвинил Бэннона в сливе СМИ ложной информации для того, чтобы «показать себя более значимой фигурой, чем он был».

Напомним, Трамп в августе 2017 года отправил с Бэннона в отставку. Тот вернулся к своей прежней деятельности - возглавил новостной сайт Breitbart News.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах
Климкин пригрозил «достать» работающие в Крыму немецкие компании
Экспорт итальянского вина вырос почти вполовину за счет продаж в России
Цена нефти марки Brent превысила отметку $ 68 за баррель
Белый дом: Американцы должны переживать за психику Ким Чен Ына, а не Трампа
Глава МИД ФРГ настаивает на вводе миротворцев ООН на всю территорию Донбасса
В Венеции ограбили выставку индийских ювелирных изделий
Манафорт подал в суд на спецпрокурора по «российскому делу»
Нью-Йорк в четверг, 4 января, накроет сильная метель
Кличко забыл родной язык: мэра Киева высмеяли в соцсетях
В Москве отравились артисты новогоднего представления
Глава МИД Украины: Реального режима прекращения огня в Донбассе нет
СБУ обвинило российские спецслужбы в целенаправленной охоте за украинскими гражданами
Альфа-банк прекратил обслуживание российских оборонных предприятий из-за угрозы санкций
В полиции назвали причину смерти украинской правозащитницы Ноздровской