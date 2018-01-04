Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

4 Янв. 2018 2018-01-04T04:48:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Комиссия, занимавшаяся расследованием возможных фальсификаций в ходе голосования на президентских выборах в США в 2016 году, прекратила свое существование. Глава государства Дональд Трамп принял решение о ее роспуске.

Президент отметил, что «несмотря на существенные доказательства мошенничества» на избирательных участках, многие штаты отказались предоставить членам комиссии основную информацию, необходимую для расследования, пишет Интрефакс.

«Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги», - сказал Трамп.