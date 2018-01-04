2018-01-04T04:48:14+03:00
В мире

Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

Президент заявил, что многие штаты отказались предоставить членам комиссии запрашиваемую информацию
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Комиссия, занимавшаяся расследованием возможных фальсификаций в ходе голосования на президентских выборах в США в 2016 году, прекратила свое существование. Глава государства Дональд Трамп принял решение о ее роспуске.

Президент отметил, что «несмотря на существенные доказательства мошенничества» на избирательных участках, многие штаты отказались предоставить членам комиссии основную информацию, необходимую для расследования, пишет Интрефакс.

«Вместо того, чтобы ввязываться в бесконечные юридические баталии за счет налогоплательщиков, сегодня я подписал указ о роспуске комиссии и поручил министерству внутренней безопасности изучить эти вопросы и определить дальнейшие шаги», - сказал Трамп.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова: Высылая российских журналистов Рига нарушает свои обязательства по защите свободы слова
Путин внес изменения в состав Совбеза РФ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринт в немецком Оберхофе
В Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади
Латвия перестала считать сотрудников КГБ ветеранами Второй мировой войны
Путин приказал возобновить регулярное авиасообщение с Каиром
Латвия выдворяет корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву
Иванка Трамп раскрыла журналистам тайну прически своего отца
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР
Строительство морского участка "Турецкого потока" завершено на 38%
Минобороны опровергло уничтожение семи российских самолетов в Сирии
Эксперты нашли брешь в безопасности процессоров Intel‍