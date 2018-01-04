2018-01-04T07:03:42+03:00
В мире

В Австралии разрешили импорт медицинской марихуаны

Ввоз в страну лекарств и сырья будет проходить под контролем правительства
Юлия ДИВЕЕВА
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В Австралии разрешили не только выращивать каннабис, но и ввозить из других странВ Австралии разрешили не только выращивать каннабис, но и ввозить из других странФото: REUTERS
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В Австралии разрешили ввозить медицинскую продукцию из марихуаны. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения страны Грег Хант.

По его словам, принятое правительством решение должно способствовать "развитию внутреннего производства медицинского каннабиса в контексте растущей конкуренции, которую составляют импортные продукты". Хант подчеркнул, медицинская марихуана будет поставляться в страну под надежным контролем правительства, которое будет следить за качеством сырья и лекарств, поступающих австралийским пациентам, передает ТАСС.

Напомним, выращивание в Австралии конопли и производство марихуаны для медицинских нужд было легализовано в ноябре 2016 года. При этом федеральный парламент, принявший соответствующие поправки к закону о наркотических лекарственных средствах, уточнил, что легализация медицинского каннабиса является прерогативой властей австралийских штатов.

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