Победительница "Евровидения" считает украинцев потомками шумеров

4 Янв. 2018 2018-01-04T07:32:09+03:00

По мнению певицы, достояние незалежной можно сравнить с египетским

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Победительница конкурса "Евровидение" 2004 года, певица Руслана (Лыжичко) считает, что украинцы являются потомками скифов, шумеров и других древних народов.

Таким образом артистка объяснила свою слова о том, что жителям ее страны пора "снять с себя шаровары" и создать для государства новый образ.

"Мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичная, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию", - цитирует певицу телеканал "112 Украина".

По мнению Русланы, сейчас Украина всего лишь пользуется навязанной культурой и псевдонародным творчеством, а аутентичных вещей не знает и не воспринимает. Это относится как к танцам, песням, так и к вышиванкам.

"Мы нация, страна с фантастической культурой. Я всех призываю изучать самих себя", - добавила девушка.