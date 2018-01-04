2018-01-04T07:44:05+03:00
В мире

При Трампе США приняли минимальное число беженцев за последние 15 лет

Такое низкое число переселенцев было зафиксировано после терактов 11 сентября 2001 года
Юлия ДИВЕЕВА
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При Трампе число въехавших иммигрантов снизилось до 15-летнего минимумаПри Трампе число въехавших иммигрантов снизилось до 15-летнего минимумаФото: REUTERS
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За почти год правления президента США Дональда Трампа страна приняла у себя 29 тысяч 22 беженца. Это минимальное число мигрантов за последние 15 лет.

Примерно такое же число беженцев въехало в США в 2002 году, когда после терактов запрещенной в РФ группировки «Аль-Каида», совершенных в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, в стране существенно замедлился поток иммиграции.

Как пишет газета USA Today, при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тысяч до 80 тысяч человек в год. А в 2016 году в США по программе, рассчитаной на тех, кто в своих странах преследуется по политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тысячи человек.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал ужесточить иммиграционную политику страны, поскольку беженцами могут прикинуться террористы . Сразу после вступления в должность президента он подписал документ, который приостанавливал программу приема беженцев на 120 дней.

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