В Мытищах семья с двумя детьми отравилась бытовым газом

4 Янв. 2018 2018-01-04T08:02:05+03:00

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Семья из четырех человек отравилась бытовым газом в подмосковных Мытищах. Инцидент произошел в одной из квартир дома №22 на Новомытищинском проезде.

Уточняется, что среди пострадавших оказалось двое детей в возрасте трех лет. Причиной несчастного случая стала неисправность газовой колонки.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, в экстренные службы обратилась мать семейства. В результате прибывшие на место медики доставили всех пострадавших в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Подробности происшествия пока выясняются.

Отметим, что похожий случай произошел в Балашове Саратовской области. Тогда в результате утечки угарного газа отравилась семья из трех человек - 44-летний мужчина, 42-летняя женщина и школьница 15 лет. Их всех доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.