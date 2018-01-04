2018-01-04T08:15:39+03:00
Звезды

Новая песня Пугачевой попала в Топ-10 на iTunes

Композиция «Я летала» оказалась на десятом месте в списке самых популярных
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр из клипа на песню "Я летала"Кадр из клипа на песню "Я летала"
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В топ-10 на музыкальном сервисе iTunes в среду попала новая песня «Я летала» в исполнении примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Премьера песни состоялась в новогоднюю ночь в эфире Первого канала.

Как пишет сайт телеканала «360», композиция, вокруг которой разразился скандал, заняла десятое место в списке самых популярных песен пользователей.

Трек могут послушать владельцы смартфонов и планшетов под управлением iOS.

Напомним, российский поэт и журналист Александр Вулых обвинил Пугачеву и композитора Олега Влади в плагиате, заявив, что «Я летала» уж очень напомнинает песню «Придуманная Любовь», которую он написал в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.

Когда скандал начал разгораться Вулых позвонила сама примадонна и объяснила, что не знала о том, что есть песня, похожая на ее новый хит. После разговора с певицей поэт отказался от своих претензий. Однако теперь уже Игорь Саруханов решил доказать в суде, что Олег Влади украл его мелодию.

Премьера! Алла Пугачева - Я летала (Новинка!).

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