Пассажирский самолет исчез с радаров на юге США

4 Янв. 2018 2018-01-04T08:28:10+03:00

Изменить размер текста: A A

У южных берегов США пропал пассажирский самолет, который следовал из американского Оклахома-Сити в столицу Гайаны, Джорджтаун. Уточняется, что воздушное судно исчезло с радаров вечером в среду, 3 января, вскоре после вылета из аэропорта Wiley Post.

В береговой охране Соединенных Штатов рассказали, что в настоящий момент уже началась поисковая операция, поскольку есть вероятность крушения. Одной из зон поиска стал Мексиканский залив. В этот район из города Фрипорт уже вылетел самолет спасателей.

Между тем, как сообщает издание Breaking 911, на данный момент пока неизвестно, сколько человек находилось на борту пропавшего воздушного судна.

Напомним, что в июне этого года с радаров пропал также военный самолет в Мьянме. Потом обломки воздушного судна все же нашли в море. Тогда в результате крушения погибли 122 человека.