2018-01-04T09:20:06+03:00
Экономика

Свадьба принца Гарри принесет Великобритании около $700 млн

Эксперты ожидают увеличения туристического потока в страну во время бракосочетания
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Принц Гарри и актриса Меган МарклПринц Гарри и актриса Меган МарклФото: REUTERS
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Свадьба принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл принесет британской экономике не менее 60 млн долларов. Такое мнение высказали в консалтинговой компании Brand Finance.

Ожидается, что специально к моменту бракосочетания в королевство прибудут около 350 тысяч туристов. Похожее явление уже наблюдалось в апреле 2011 года во время свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Глава компании Дэвид Хэй считает, что лишь туристическая сфера, включая отели и транспорт, принесет государству около 272 млн долларов, однако почти столько же (272 млн долларов) будет потрачено на организацию венчания и частных вечеринок, а также на изготовление сувенирной продукции, в том числе кепки и футболки.

В плюс королевство выведет бесплатная реклама возможностей страны, которая принесет Лондону около 135 млн рублей, передает Reuters.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. В этот же день пройдет финал Кубка Англии по футболу, который также важен для англичан.

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