2018-01-04T09:41:09+03:00
Москва

Москва стала одним из европейских лидеров по каршерингу

На данный момент в столице работают 12 компаний, предоставляющих в пользование более четырех тысяч машин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автопарк компаний поминутной аренды автомобилей предлагает как обычные машины, так и электромобили, и даже "Феррари"Автопарк компаний поминутной аренды автомобилей предлагает как обычные машины, так и электромобили, и даже "Феррари"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Москва выбилась в лидеры по уровню развития каршеринга среди европейских стран. Такое заявление сделал глава департамента столичного транспорта, вице-мэр Максим Ликсутов.

По его словам, к концу 2017 года количество операторов проекта "Московский каршеринг" увеличилось до 12 компаний, предлагающих гражданам во временное пользование около 4,35 тысячи машин. При этом, за два года существования сервиса люди успели совершить на арендуемых автомобилях уже более 5 млн поездок.

"Форма краткосрочного проката, объединяющая преимущества общественного и личного транспорта, оказалась настолько популярной у жителей столицы, что сегодня московская система занимает лидирующее место в Европе по количеству поездок на одну машину и темпам развития", - цитирует РИА Новости Ликсутова.

Правительство Москвы намерено и дальше оказывать поддержку каршеринговым компаниям и такси, расширять автопарк, ведь это стало "важной частью системы" городского транспорта.

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