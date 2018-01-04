2018-01-04T10:46:31+03:00
В мире

Премьер Японии настаивает на пересмотре "мирной" статьи конституции

По мнению Синдзо Абэ, в условиях геополитической нестабильности страна должна иметь собственные вооруженные силы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен перейти к активному обсуждению вопроса о возможном пересмотре девятой, так называемой "мирной", статьи конституции. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

"В этом году я хотел бы показать народу то, какой должна быть наша конституция и активизировать диалог по вопросу внесения в нее изменений", - сказал глава правительства.

Напомним, что в Японии уже более 70 лет действует статья, предусматривающая отказ государства от создания собственных Вооруженных сил и участия в войнах. Изменить ее можно лишь после проведения референдума, который, в свою очередь, возможен лишь при одобрении двумя третями обеих палат парламента.

Между тем, внесение изменений в основной закон страны является ключевой линией внутренней политики Абэ. Он не раз говорил о том, что на фоне нестабильной геополитической обстановки Япония нуждается в армии. При этом премьер обещает, что государство продолжит быть приверженным миру, передает ТАСС.

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