2018-01-04T11:07:47+03:00
Политика

Эксперт прокомментировал предложение главы МИД ФРГ о вооруженных миротворцах в Донбассе

По мнению политолога, такие идеи являются попыткой переформулировать Минские соглашения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее министр иностранных дел Германии также заговорил о том, что миротворцы должны находиться на всей территории ДонбассаРанее министр иностранных дел Германии также заговорил о том, что миротворцы должны находиться на всей территории ДонбассаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш считает, что предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля об обеспечении вооружением миротворцев ООН в Донбассе является попыткой переформулировать Минские договоренности.

По мнению эксперта, сейчас Берлин просто находится под давлением со стороны Вашингтона.

"Ведь Германия в общем-то как гарант Минских соглашений должна была стоять на другой позиции. Но в ситуации, когда Штаты делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе, поставляя Украине оружие на пару с Канадой, Германия оказывается в фарватере той политики, которую задаёт Вашингтон", - цитирует телеканал RT Коктыша.

Между тем, политолог подчеркнул, что инициатива Габриэля нереализуема без одобрения России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Ранее немецкий министр также заговорил о необходимости расширить действие миротворческой миссии на всю юго-восточную часть Украины.

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