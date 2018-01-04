Эксперт прокомментировал предложение главы МИД ФРГ о вооруженных миротворцах в Донбассе
Член Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш считает, что предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля об обеспечении вооружением миротворцев ООН в Донбассе является попыткой переформулировать Минские договоренности.
По мнению эксперта, сейчас Берлин просто находится под давлением со стороны Вашингтона.
"Ведь Германия в общем-то как гарант Минских соглашений должна была стоять на другой позиции. Но в ситуации, когда Штаты делают ставки на размораживание конфликта в Донбассе, поставляя Украине оружие на пару с Канадой, Германия оказывается в фарватере той политики, которую задаёт Вашингтон", - цитирует телеканал RT Коктыша.
Между тем, политолог подчеркнул, что инициатива Габриэля нереализуема без одобрения России как постоянного члена Совета безопасности ООН.
Ранее немецкий министр также заговорил о необходимости расширить действие миротворческой миссии на всю юго-восточную часть Украины.