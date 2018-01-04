Главы МИД Украины и Германии отменили поездку в Донбасс из-за непогоды

4 Янв. 2018 2018-01-04T11:38:16+03:00

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Совместная поездка министров иностранных дел Украины и Германии Павла Климкина и Зигмара Габриэля в Донбасс было отложена из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделал сам глава дипломатического ведомства незалежной.

"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем", - написал Климкин в своем твиттере.

Непогода не позволила министрам посетить ДонбассФото: Twitter.com

Он подчеркнул, что совместная поездка в Донбасс в результате все же состоится в этом месяце, но позднее.

Напомним, что в период с 3 по 4 января немецкий министр находится на Украине с рабочим визитом. Ключевым пунктов его переговоров с Климкиным должно было стать обсуждение позиции Германии и Франции в рамках работы по урегулированию конфликта на востоке незалежной в формате "нормандской четверки" и восстановление территориальной целостности страны.