2018-01-04T12:21:42+03:00
Политика

Япония намерена тесно сотрудничать с РФ и Китаем по корейской проблеме

Такое заявление сделал премьер-министр страны Синдзо Абэ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Москвой и Пекином по проблеме КНДР. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - сказал глава правительства.

Абэ подчеркнул, что Япония намерена добиваться соблюдения Пхеньяном всех резолюций Совбеза ООН и изменения текущего курса властей КНДР.

Кроме того, на фоне обострения геополитической обстановки и роста ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи будет усилен оборонный потенциал страны восходящего Солнца. Способы достижения данных целей не уточняются, передает ТАСС.

Между тем, ранее премьер Японии пообещал активно выступать за пересмотр "мирной" статьи конституции, которая запрещает стране иметь собственную армию и участвовать в войнах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Захарова: Высылая российских журналистов Рига нарушает свои обязательства по защите свободы слова
Путин внес изменения в состав Совбеза РФ
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина выиграла спринт в немецком Оберхофе
В Совфеде предложили захоронить Ленина на Красной площади
Латвия перестала считать сотрудников КГБ ветеранами Второй мировой войны
Путин приказал возобновить регулярное авиасообщение с Каиром
Латвия выдворяет корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву
Иванка Трамп раскрыла журналистам тайну прически своего отца
Не менее четырех человек погибли в результате столкновения поезда с грузовиком в ЮАР
Строительство морского участка "Турецкого потока" завершено на 38%
Минобороны опровергло уничтожение семи российских самолетов в Сирии
Эксперты нашли брешь в безопасности процессоров Intel‍