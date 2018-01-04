Япония намерена тесно сотрудничать с РФ и Китаем по корейской проблеме

4 Янв. 2018 2018-01-04T12:21:42+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио продолжит тесно сотрудничать с Москвой и Пекином по проблеме КНДР. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции

"Мы продолжим тесное сотрудничество с Россией и Китаем по северокорейской проблеме", - сказал глава правительства.

Абэ подчеркнул, что Япония намерена добиваться соблюдения Пхеньяном всех резолюций Совбеза ООН и изменения текущего курса властей КНДР.

Кроме того, на фоне обострения геополитической обстановки и роста ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи будет усилен оборонный потенциал страны восходящего Солнца. Способы достижения данных целей не уточняются, передает ТАСС.

Между тем, ранее премьер Японии пообещал активно выступать за пересмотр "мирной" статьи конституции, которая запрещает стране иметь собственную армию и участвовать в войнах.