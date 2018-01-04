Обрушившийся на Европу шторм "Элеонора" унес жизни троих человек
По меньшей мере три человека стали жертвами обрушившегося на Европу шторма "Элеонора". Один из них погиб во французских Альпах, еще двое были снесены волной на побережье Страны Басков в Испании.
Еще множество людей в таких странах, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и других, получили различные травмы.
Так, по данным BBC, в отдельных регионах Франции пострадало не менее 15 человек, четверо из которых серьезно. При этом в Париже и на востоке страны из-за непогоды было отменено множество рейсов. Ранее из-за сильного ветра, скорость которого достигает 147 км/ч была закрыта Эйфелева башня.
Между тем, в Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности, а Нидерланды находятся под угрозой наводнения. Скорость ветра в Великобритании достигла 160 км/ч.
Кроме того, стихия повредила десятки тысяч сооружений в целом ряде стран Европы. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.