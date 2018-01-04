Обрушившийся на Европу шторм "Элеонора" унес жизни троих человек

4 Янв. 2018 2018-01-04T12:41:21+03:00

Один них погиб в горах во Франции, еще двое скончались на испанском побережье

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере три человека стали жертвами обрушившегося на Европу шторма "Элеонора". Один из них погиб во французских Альпах, еще двое были снесены волной на побережье Страны Басков в Испании.

Еще множество людей в таких странах, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия и других, получили различные травмы.

Так, по данным BBC, в отдельных регионах Франции пострадало не менее 15 человек, четверо из которых серьезно. При этом в Париже и на востоке страны из-за непогоды было отменено множество рейсов. Ранее из-за сильного ветра, скорость которого достигает 147 км/ч была закрыта Эйфелева башня.

Между тем, в Бельгии введен "оранжевый" уровень опасности, а Нидерланды находятся под угрозой наводнения. Скорость ветра в Великобритании достигла 160 км/ч.

Кроме того, стихия повредила десятки тысяч сооружений в целом ряде стран Европы. Жители многих населенных пунктов остались без электричества.