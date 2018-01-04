Умер Аарон Аппельфельд - израильский прозаик и поэт

4 Янв. 2018 2018-01-04T13:01:26+03:00

Стало известно о том, на 86 году жизни умер Аарон Аппельфельд

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В Израиле на 86 году жизни умер Аарон Аппельфельд - известный прозаик и поэт, переживший Холокост.

Сообщается, что писатель скончался в ночь на четверг, 4 января. У него остались жена и трое детей, передает Нaaretz.

Аарон Аппельфельд - один из самых известных авторов Израиля, который писал свои произведения на иврите. При этом, родился мужчина в Румынии, вырос в украинских Черновицах, а его родным языком был немецкий язык. Кроме того, он говорил на идише, русском, английском и итальянском.

Во время войны Аппельфельд был депортирован в концентрационный лагерь в Транснистрии, но вскоре бежал оттуда и скрывался до прихода красной армии. По окончанию боевых действий он эмигрировал в Палестину.

С 1956 года Аппельфельд начал издавать свои произведения - сначала стихи, потом рассказы, затем романы. За свою долгую карьеру он написал почти 50 книг.

Последние годы жизни автор провел в израильском городе Мевасерет-Цион. В Университете имени Бен-Гуриона писатель преподавал литературу.