Додон обратился в суд из-за закона о "борьбе с российской пропагандой"

4 Янв. 2018 2018-01-04T13:14:16+03:00

Президент Молдавии в очередной раз отклонил принятый парламентом проект, запрещающий трансляцию передач из РФ

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Президент Молдавии Игорь Додон обратился в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений так называемого "закона о борьбе с российской пропагандой".

Отметим, что глава республики уже во второй раз отклоняет принятый парламентом документ, который запрещает транслировать новостные, политические и военные телепередачи производства РФ. Еще в начале обсуждения проекта политик отказался подписывать инициативу, заявив, что не примет ни один антироссийский закон.

"На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д.", - написал Додон у себя в фейсбуке.

Он подчеркнул, что данный закон ввозит цензуру, что противоречит положениям Конституции и является недопустимым в правовом государстве.

Ранее Додон говорил о том, что такой документ мог быть навязан внешними силами с целью поссорить две страны.