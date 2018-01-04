Минобороны опровергло уничтожение семи российских самолетов в Сирии

4 Янв. 2018 2018-01-04T13:42:24+03:00

Российский авиапарк в Сирии находится в полной боевой готовности Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь боевики атаковали базу Хмеймим

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Министерство обороны опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что радикальные исламисты уничтожили семь боевых самолетов ВКС России в Сирии.

В ведомстве подчеркнули, что минометная атака мобильной группы боевиков на авиабазу Хмеймим, действительно, имела место, но никакого ущерба авиапарку нанесено не было. Между тем, в результате нападения погибли двое военнослужащих.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны.

В министерстве подчеркнули, в настоящий момент авиагруппа РФ в Сирии находится в полной боевой готовности и продолжает выполнять все поставленные перед ней задачи.

Органы безопасности республики продолжают поиски причастных к атаке террористов. Режим охраны территории вокруг авиабазы был усилен.