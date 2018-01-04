Минобороны опровергло уничтожение семи российских самолетов в Сирии
Министерство обороны опровергло появившиеся в СМИ сообщения о том, что радикальные исламисты уничтожили семь боевых самолетов ВКС России в Сирии.
В ведомстве подчеркнули, что минометная атака мобильной группы боевиков на авиабазу Хмеймим, действительно, имела место, но никакого ущерба авиапарку нанесено не было. Между тем, в результате нападения погибли двое военнослужащих.
"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе "Хмеймим" - фейк", - передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минобороны.
В министерстве подчеркнули, в настоящий момент авиагруппа РФ в Сирии находится в полной боевой готовности и продолжает выполнять все поставленные перед ней задачи.
Органы безопасности республики продолжают поиски причастных к атаке террористов. Режим охраны территории вокруг авиабазы был усилен.