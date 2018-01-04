Строительство морского участка "Турецкого потока" завершено на 38%

4 Янв. 2018 2018-01-04T13:56:37+03:00

"Газпром" уложил уже более 700 км двух ниток газопровода "Турецкий поток" Фото: REUTERS

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К настоящему моменту строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" завершено на 38%. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что корпорация уложила уже более 700 км труб.

Между тем, в 2017 году наблюдался рост спроса на российский газ среди целевых рынков проекта. Так, на 21,3% был увеличен экспорт в Венгрию, на 21,2% - в Сербию, на 9,3% - в Грецию и на 4,7% - в Болгарию.

"Установлен новый исторический рекорд поставок в Турцию - второму по величине импортеру российского газа. <...> Рост поставок по сравнению с 2016 годом составил 4,3 млрд куб. м (17,3%)", - цитирует ТАСС главу "Газпрома".

Уточняется, что всего в 2017 году было поставлено 29 млрд куб. м газа.

Международный проект газопровода "Турецкий поток" протянется из Анапского района Краснодарского края по дну Чёрного моря в западную часть республики. По нему топливо будет доставляться в страны юго-восточной Европы.