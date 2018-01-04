Латвия перестала считать сотрудников КГБ ветеранами Второй мировой войны
В Латвии вступил в силу закон о статусе участников Второй мировой войны, который не признает ветеранами сотрудников КГБ СССР и республики, а также членов национал-социалистической партии Германии. Соответствующий документ подписал глава государства Раймонд Вейонис.
Уточняется, что исключения делается лишь для тех сотрудников КГБ, которые работали в финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. При этом статус ветерана могут получить как те, кто воевал против нацистов, так и их сторонники.
А вот люди, получившие гражданство в порядке натурализации и латвийские неграждане также не могут быть признаны ветеранами.
"Тем самым вопиющим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии", - цитирует Delfi председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича.