Латвия перестала считать сотрудников КГБ ветеранами Второй мировой войны

4 Янв. 2018 2018-01-04T15:48:34+03:00

Теперь многие участники Второй мировой войны не могут считаться ветеранами в Латвии Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Латвии вступил в силу закон о статусе участников Второй мировой войны, который не признает ветеранами сотрудников КГБ СССР и республики, а также членов национал-социалистической партии Германии. Соответствующий документ подписал глава государства Раймонд Вейонис.

Уточняется, что исключения делается лишь для тех сотрудников КГБ, которые работали в финансовых и административно-хозяйственных структурных подразделений. При этом статус ветерана могут получить как те, кто воевал против нацистов, так и их сторонники.

А вот люди, получившие гражданство в порядке натурализации и латвийские неграждане также не могут быть признаны ветеранами.

"Тем самым вопиющим образом ослабляется статус негражданина как лица, принадлежного к Латвии, и закон лишает возможности получить статус участника Второй мировой войны наибольшую часть ветеранов Красной армии", - цитирует Delfi председателя фракции "Согласия" Яниса Урбановича.