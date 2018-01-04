2018-01-04T16:24:19+03:00
Политика

Путин внес изменения в состав Совбеза РФ

Согласно указу, в состав Совета безопасности вошел новый полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев
Денис СУХОВ
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин изменил состав Совета безопасности, включив в него нового полномочного представителя в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева, а также исключив его предшественника Николая Цуканова. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав Совета безопасности РФ в качестве члена этого совета Алексея Гордеева, полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе; исключить из совета Николая Цуканова», - говорится в тексте документа.

Также согласно указу, в новой редакции изложена должность Александра Беглова - «полномочный представитель президента РФ в Северо-западном федеральном округе».

Напомним, в конце декабря президент утвердил экс-полпреда в ЦФО Николая Цуканова на должность своего помощника по самоуправлению. Ему на смену был назначен бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

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