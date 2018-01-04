Захарова: Высылая российских журналистов Рига нарушает свои обязательства по защите свободы слова

4 Янв. 2018 2018-01-04T16:49:32+03:00

Представитель МИД РФ отметила, что латвийские власти продолжают зачистку информационного пространства от неугодных СМИ

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Высылая из страны российских журналистов, Латвия нарушает свои международные обязательства в сфере защиты свободы слова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы», - подчеркнула Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала депортацию из Латвии журналистов телеканалов «ТВ Центр» и ВГТРК - супругов Анатолия и Ольги Курлаевых.

Захарова отметила, что латвийские власти, очевидно, преследуют цель «полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ» при молчаливой поддержке Брюсселя. Дипломат призвала неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку этим действиям.

Впрочем, поддержка Брюсселя не такая уж молчаливая: по данным СМИ, ЕС намерен выделять 1,1 млн евро ежегодно на борьбу с так называемой «российской дезинформацией».