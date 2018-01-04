МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от попыток вмешательства во внутренние дела Ирана

4 Янв. 2018 2018-01-04T17:42:25+03:00

Замглавы ведомства Сергей Рябков уверен, что США используют ситуацию в исламской республике с целью подорвать устойчивость «ядерной сделки» с Тегераном

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Москва предостерегает Вашингтон от попыток повлиять на внутренние дела Ирана и воспользоваться ситуацией для изменения условий «ядерной сделки» с Тегераном. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что происходящие в Иране протестные акции — это внутреннее дело республики, которое привлекает внимание международного сообщества.

«Несмотря на множество попыток исказить суть происходящего, я уверен, что наш сосед, дружественное нам государство, сможет преодолеть нынешние трудности и выйти из текущего периода укрепившейся страной», - добавил Рябков.

В Москве ожидают, что Иран останется надежным парнером, в том числе в части исполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана (СВПД).

Замглавы МИД РФ указал на неприемлемость попыток США воспользоваться ситуацией и подорвать устойчивость СВПД, оставив в нем только пункты, устраивающие американскую сторону.

«Это не делает чести нашим американским коллегам», - добавил Рябков.