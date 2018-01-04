4 Янв. 2018 2018-01-04T18:37:58+03:00

Дональд Трамп призвал ввести проверку удостоверений личности при голосовании на выборах Фото: REUTERS

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Президент США Дональд Трамп призвал обязать избирателей удостоверять свою личность перед голосованием на выборах. Соответствующее заявление было опубликовано в Твиттер американского лидера.

Таким образом Трамп отреагировал на отказ некоторых штатов предоставить данные о ходе выборов 2016 года в комиссию, которая проверяла предполагаемые фальсификации.

«Они (штаты) изо всех сил боролись, чтобы комиссия не увидела их записи и методы, поскольку знают, как много людей голосовали незаконно. Это жульническая система, необходимо переходить к голосованию по удостоверению личности», - написал президент.

Глава государства отметил, что сотрудничать с комиссией отказались в основном штаты, традиционно поддерживающие на выборах Демократическую партию.

В США проведение выборов находится в компетенции местных властей, при этом законодательство порядка 20 штатов не требует у избирателей удостоверения личности. Среди них - густонаселенные Нью-Йорк и Калифорния, традиционные вотчины демократов.