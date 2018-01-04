2018-01-04T18:58:03+03:00
В мире

Польша намерена добиваться «рыночной цены» на российский газопровод

В Варшаве считают, что поставляемое по контракту с РФ топливо обходится республике слишком дорого
Денис СУХОВ
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Польша намерена добиваться «рыночной цены» на российский газопроводПольша намерена добиваться «рыночной цены» на российский газопроводФото: REUTERS
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Польша ждет от России предложений о поставках газа на «нормальных рыночных условиях», без жесткой привязки стоимости топлива к цене на нефть. Об этом заявил главы энергетической компании PGNiG Мачей Возняк.

«Мы больше не подпишем контракт, который содержит невыгодные и устаревшие положения, заключается на более чем 20 лет, а формула ценообразования жестко привязана к цене нефти. Если российская сторона будет в состоянии предложить нормальные, рыночные условия продажи газа, она сможет принять участие в борьбе за наш рынок», - цитирует Возняка Dziennik Gazeta Prawna.

Контракты на поставки в Польшу российского газа и его транзит по территории республики истекают в 2022 и 2019 годах соответственно. Возняк подчеркнул, что Варшава в любом случае не будет заключать с РФ новых соглашений на длительный период или большие объемы газа, а PGNiG продолжит программу на диверсификацию источников энергии.

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