2018-01-04T19:21:46+03:00
В мире

Ростуризм разрешил продавать туры в Египет с перелетом через Каир

Ранее указ президента РФ Владимира Путина восстановил прямое авиасообщение со столицей арабской республики
Денис СУХОВ
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Ростуризм разрешил продавать туры в Египет с перелетом через КаирРостуризм разрешил продавать туры в Египет с перелетом через КаирФото: REUTERS
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Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет перелетом через Каир. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ от 8 ноября 2015 года, который запрещал прямое авиасообщение с Египтом в целях безопасности российских граждан. Новое распоряжение главы государства разрешает возобновить регулярные рейсы в Каир.

«В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», - сообщили в Ростуризме.

При этом эксперты ожидают, что туры через Каир не будут пользоваться популярностью из-за высокой цены по сравнению с чартерными перевозками непосредственно на курорты.

Напомним, Россия приостановила прямое авиасообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, и был взорван над Синаем. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли.

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