4 Янв. 2018 2018-01-04T19:21:46+03:00

Ростуризм разрешил продавать туры в Египет с перелетом через Каир Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сняло ограничения на продажу туров в Египет перелетом через Каир. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ от 8 ноября 2015 года, который запрещал прямое авиасообщение с Египтом в целях безопасности российских граждан. Новое распоряжение главы государства разрешает возобновить регулярные рейсы в Каир.

«В связи с этим туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», - сообщили в Ростуризме.

При этом эксперты ожидают, что туры через Каир не будут пользоваться популярностью из-за высокой цены по сравнению с чартерными перевозками непосредственно на курорты.

Напомним, Россия приостановила прямое авиасообщение с Египтом после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, и был взорван над Синаем. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли.