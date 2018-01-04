2018-01-04T19:49:22+03:00
В мире

Сотрудникам и гостям Белого дома запретят пользоваться личными мобильными телефонами

Решение было принято в интересах безопасности и технологической целостности систем резиденции президента США
Денис СУХОВ
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Официальный представитель Белого дома Сара СандерсОфициальный представитель Белого дома Сара СандерсФото: REUTERS
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Сотрудникам и посетителям Белого дома со следующей недели запретят пользоваться личными мобильными устройствами. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации США Сара Сандерс.

«Безопасность и целостность технологических систем Белого дома является главным приоритетом администрации (президента США Дональда) Трампа, и поэтому начиная со следующей недели использование всех персональных девайсов как гостями, так и сотрудниками в Западном крыле будет запрещено», - заявила Сандерс.

По ее словам, сотрудники президентской администрации смогут выполнять работу с помощью выданных правительством гаджетов.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно жаловался на утечки в СМИ, за которыми стоят недостаточно лояльные сотрудники администрации. В частности, люди из окружения экс-президента США Барака Обамы, которые якобы крайне негативно относятся к республиканцу.

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