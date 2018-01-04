СМИ: Адвокаты Трампа пытаются предотвратить публикацию скандальной книги о Белом доме

4 Янв. 2018 2018-01-04T21:01:21+03:00

Юристы готовы выдвинуть обвинения в клевете против журналиста Майкла Вулфа и бывшего советника президента США Стивена Бэннона

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Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются предотвратить выход в продажу разоблачительной книги журналиста Майкла Вулфа, написанной по воспоминаниям экс-советника американского лидера Стивена Бэннона.

По данным The Washington Post, юристы разослали письма Вулфу и издателю с требованием «воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения» книги под названием «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Адковаты подчеркнули, что готовы дойти до выдвижения обвинений, в частности, в клевете.

Самого Бэннона юристы обвинили в «клеветнических и пренебрежительных» заявлениях о семье президента, а также в нарушении соглашений с компанией Trump Organization.

Бэннон был главным политическим советником Трампа до своей отставки в августе 2017 года. Судя по уже опубликованным СМИ отрывкам, «Огонь и ярость» полна нелестных отзывов бывшего соратника президента о ситуации в Белом доме.

Кроме того, в книге был раскрыт и интригующий секрет необычной прически американского лидера.