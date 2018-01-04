2018-01-04T21:01:21+03:00
В мире

СМИ: Адвокаты Трампа пытаются предотвратить публикацию скандальной книги о Белом доме

Юристы готовы выдвинуть обвинения в клевете против журналиста Майкла Вулфа и бывшего советника президента США Стивена Бэннона
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются предотвратить выход в продажу разоблачительной книги журналиста Майкла Вулфа, написанной по воспоминаниям экс-советника американского лидера Стивена Бэннона.

По данным The Washington Post, юристы разослали письма Вулфу и издателю с требованием «воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения» книги под названием «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Адковаты подчеркнули, что готовы дойти до выдвижения обвинений, в частности, в клевете.

Самого Бэннона юристы обвинили в «клеветнических и пренебрежительных» заявлениях о семье президента, а также в нарушении соглашений с компанией Trump Organization.

Бэннон был главным политическим советником Трампа до своей отставки в августе 2017 года. Судя по уже опубликованным СМИ отрывкам, «Огонь и ярость» полна нелестных отзывов бывшего соратника президента о ситуации в Белом доме.

Кроме того, в книге был раскрыт и интригующий секрет необычной прически американского лидера.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Совбез ООН пятого января проведет заседание по событиям в Иране
Жертвами теракта в Кабуле стали 15 человек
Российские пограничники напоили Ольгу Курлаеву чаем с печеньем
Цукерберг определился с личной целью на 2018 год
В Москве апрельское тепло сменится десятиградусными морозами
НВО подтвердил выход в 2019 году нового сезона «Игры престолов»
Степашин назвал ожидаемым исключение Мутко из оргкомитета ЧМ-2018
Умер родоначальник московского концептуализма Владимир Янкилевский
В Москве убит балалаечник театра «Русская песня» Дмитрий Калинин
Вашингтон приостанавливает помощь Пакистану в области безопасности
США ввели санкции против нескольких иранских граждан и организаций
Трамп призывает Конгресс ужесточить правила въезда в США для мигрантов
Жаров озвучил ответ Роскомнадзора на предложение об аккаунте на Pornhub
На границе России и Китая возникла ледяная стена высотой около 20 метров
Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайного положения из-за экстремальных погодных условий
Климкин: Трудовые мигранты с Украины спасают конкурентоспособность польской экономики
Рогозин: «Альфа-банк» не получал разрешения на работу со средствами гособоронзаказа
По меньшей мере 16 человек стали жертвами аномально холодной погоды в США
США и Южная Корея условились отказаться от совместных военных учений во время ОИ-2018