Рогозин: «Альфа-банк» не получал разрешения на работу со средствами гособоронзаказа
«Альфа-банк» запрашивал разрешение на работу со средствами гособоронзаказа, но так его и не получил. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook.
«Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа», - написал Рогозин.
Ранее основатель «Альфа групп» Михаил Фридман рассказал в интервью изданию «Форбс», что банк был вынужден прекратить работу с российскими оборонными предприятиями из-за угрозы международных санкций. При этом он подчеркнул, что основные нужды ВПК финансирует государство.
Напомним, введенные США антироссийские секторальные санкции затрагивают не только предприятия военно-промышленного комплекса, но также грозят компаниям и ведомствам, которые с ними сотрудничают.