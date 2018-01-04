2018-01-04T22:16:28+03:00
Политика

Климкин: Трудовые мигранты с Украины спасают конкурентоспособность польской экономики

В Киеве возмутились сравнением украинских граждан с беженцами
Денис СУХОВ
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Павел Климкин, математикПавел Климкин, математикФото: REUTERS
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Трудовые мигранты с Украины спасают конкурентоспособность польской экономики. Такое мнение выразил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер.

Глава внешнеполитического ведомства счел некорректным сравнение прибывающих в Польшу на заработки украинцев с беженцами, которым, согласно международному праву, необходимо оказывать помощь.

Климкин отметил, что статус беженца в Польше запросили лишь 88 украинцев, при это 300 тысяч получили разрешения на работу, а более 2 млн приобрели визы, потратив на это несколько миллиардов евро.

«Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», - добавил дипломат.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика не будет размещать у себя беженцев из мусульманских стран, так как приняла уже много украинцев и таким образом «разгрузила напряжение на на восточном фланге ЕС».

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