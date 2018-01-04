Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайного положения из-за экстремальных погодных условий

4 Янв. 2018 2018-01-04T22:34:33+03:00

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Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайного положения на территории штата из-за экстремальных погодных условий. Об этом он сообщил на своей странице в микроблоге Твиттер.

«Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями», - написал Куомо.

Также из-за сильного ветра и плохой видимости приостановил полеты международный аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Администрация воздушной гавани сообщает, что некоторые рейсы могут возобновиться поздно вечером, и призывает пассажиров уточнять информацию о вылете у авиаперевозчиков.

Ранее стало известно, что в результате обрушившихся на США аномальных холодов и снегопадов погибли по меньшей мере 16 человек. Температура воздуха в некоторых штатах опустилась на 15-20 градусов ниже климатической нормы. Согласно ожиданиям синоптиков, непогода на атлантическом побережье будет усиливаться.