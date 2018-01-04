2018-01-04T23:24:56+03:00
Общество

Жаров озвучил ответ Роскомнадзора на предложение об аккаунте на Pornhub

Глава ведомства отметил, что не идет на обмен с запрещенными сайтами
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФГлава Роскомнадзора Александр Жаров. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ
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Роскомнадзор не идет на обмен с запрещенными сайтами. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров, рассказывая об ответе заблокированному сайту Pornhub на предложение предоставить комитету премиум-аккаунт.

"Мы не взяли его, мы сообщили, что мы на размены с сайтами, которые распространяют запрещённую информацию в нашей стране, не идем", – заявил Жаров в интервью RT.

Напомним, Pornhub был заблокирован 14 сентября 2016 года. Такое решение в отношении портала принял Роскомнадзор. После этого на официальном аккаунте ресурса в Twitter появилось предложение предоставить ведомству премиум-аккаунт в обмен на снятие блокировки.

В апреле 2017 года портал снова стал доступен пользователям, правда без официального объявления. Теперь при входе на ресурс пользователю теперь необходимо подтвердить свое совершеннолетие, вбив дату своего рождения. Также на русском языке появляется надпись о неправомерности использования сайта несовершеннолетними.

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