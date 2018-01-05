США ввели санкции против нескольких иранских граждан и организаций

5 Янв. 2018 2018-01-05T00:13:59+03:00

Вашингтон обвиняет всех попавших в список в причастности к терроризму

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В отношении пяти компаний и трех граждан Ирана Соединенные Штаты вводят санкции. Об этом сообщило в четверг управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

В список попавших под ограничение попали Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries. В Вашингтоне считают, что они имеют отношение к иранской программе разработок баллистических ракет, передает ТАСС.

В пояснении Госдепартамента о трех физических лицах в списке говорится, что они "связаны с террористической группировкой "Аль-Каида (запрещена в РФ) на Аравийском полуострове", "Аш-Шабаб" и "Аль-Каида в странах исламского магриба".

Речь идет о Мухаммаде аль-Газали, который в «Аль-Каиде» не последний человек, Абукаре Али Адане - заместителе главаря "Аш-Шабаб", а также Ванасе аль-Фатихе, которого обвиняют в планирование атаки на Национальный музей Бардо в столице Туниса в марте 2015 года.