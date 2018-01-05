2018-01-05T00:36:46+03:00
В мире

Вашингтон приостанавливает помощь Пакистану в области безопасности

Госдепартамент подтвердил заморозку финансирования программ Исламабада
Юлия ДИВЕЕВА
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Официальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртОфициальный представитель Госдепартамента США Хезер НауэртФото: REUTERS
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США временно прекращают оказывать Пакистану помощь в области безопасности. Эту информацию подтвердила журналистам начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия только в сфере национальной безопасности", - заявила она.

Науэрт подчеркнула, что пакистанское правительство должно предпринять решительные действия против террористических группировок, таких как афганскоий "Талибан" и пакистанская "сеть Хаккани". До этих пор США заморозит помощь, передает ТАСС.

Представитель Госдепа отметила, что решение американских властей не должно быть сюрпризом для Исламабада. По ее словам, пакистанским властям нужно более решительно бороться с терроризмом, чтобы Вашингтон мог продолжать предоставлять Исламабаду финансовое содействие, предназначенное для вооруженных сил и правоохранительных органов.

Науэрт не стала уточнять суммы, о которых идет речь, пояснив, что пока ведутся подсчеты.

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