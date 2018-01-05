Умер родоначальник московского концептуализма Владимир Янкилевский

5 Янв. 2018 2018-01-05T01:38:01+03:00

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В Париже умер российский художник Владимир Янкилевский, которого называют одним из родоначальников московского концептуализма. Об этом сообщил в четверг, 4 января, научный руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн

«Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия. Все, кто знал этого уникального человека, навсегда сохранят самую светлую память о нем; навсегда сохранится память о нем и в истории русского и мирового искусства», - написал он на своей странице в Facebook.

Янкилевский родился 15 февраля 1938 года в Москве. В 1962 году его работы были представлены на выставке "XXX лет лет МОСХа", которую раскритиковал секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, после чего творчество художников-авангардистов было фактически под запретом в СССР. В 1990 году Янкилевский покинул Россию, после чего жил в Нью-Йорке и Париже.