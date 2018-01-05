2018-01-05T02:12:35+03:00
Спорт

Степашин назвал ожидаемым исключение Мутко из оргкомитета ЧМ-2018

Экс-премьер-министр РФ считает, что теперь российским футболистам будет легче отбиваться от обвинений в употреблении допинга
Юлия ДИВЕЕВА
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Член попечительского Совета спортивного общества «Динамо» Сергей Степашин.Член попечительского Совета спортивного общества «Динамо» Сергей Степашин.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отстранение вице-премьера Виталия Мутко от участия в организации Чемпионата мира по футболу и с поста председателя оргкомитета «Россия-2018» было ожидаемым. Об этом в интервью Радио «Комсомольская правда» сказал бывший премьер-министр РФ (1999 год), экс-глава Счетной палаты (2000-2013 года), а ныне член попечительского Совета спортивного общества «Динамо» Сергей Степашин.

«Первенство мира нужно организовать так, чтобы никто не помешал нам его провести. И не помешал нашим спортсменам. Поэтому тут надо брать все на себя. Что и сделал Мутко», - сказал он.

По мнению Степашина, в этой ситуации «ФИФА будет проще отбиваться» от обвинений наших футболистов в употреблении допинга. Он считает, что «Родченков и те, кто его «ведет» попытаются подмочить репутацию первенства мира в России.

«Особенно англичане в этом плане стараются, потому что они проиграли попросту нам это первенство мира. Поэтому задача одна - чтобы оно прошло, как положено. И главное - чтобы был хороший результат» , - подчеркнул Степашин.

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