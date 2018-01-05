2018-01-05T03:31:10+03:00
Умные вещи

Цукерберг определился с личной целью на 2018 год

Глава Facebook посвятит этот год выявлению и исправлению проблем своей социальной сети
Юлия ДИВЕЕВА
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Марк ЦукербергМарк ЦукербергФото: REUTERS
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В 2018 году личный вызов Марка Цукерберга будет связан с его детищем – социальной сетью Facebook. Глава компании сообщил, что какую личную цель он выбрал в новом году.

«Мир тревожен и разделен, и у Facebook много работы, будь то защита нашего сообщества от оскорблений и ненависти, защита от вмешательства иностранных государств или обеспечение того, чтобы время, проведенное на Facebook воспринималось хорошо потраченным. Мой личная задача в 2018 году — сосредоточится на исправлении этих важных проблем», — написал Цукерберг.

Одним из наиболее важных вопросов он назвал проблему децентрализации и использование правительствами технологий, позволяющих получать о пользователях личную информацию.

Напомним, в прошлом году глава Facebook Марк решил побывать во всех штатах Америки и встречаться там с местными жителями. А до этого бизнесмен пробежал 365 миль, создал искусственный интеллект для своего дома, прочитал 25 книг и выучил китайский язык.

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