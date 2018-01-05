2018-01-05T03:55:09+03:00
Политика

Российские пограничники напоили Ольгу Курлаеву чаем с печеньем

Депортированная из Латвии журналистка вернулась в Россию
Юлия ДИВЕЕВА
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Журналист ВГТРК Ольга КурлаеваЖурналист ВГТРК Ольга Курлаева
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Задержанная в Латвии по обвинению в угрозе национальной безопасности российская журналиста ВГТРК Ольга Курлаева находится на территории России. В ночь на пятницу ее депортировали через КПП «Терехово».

"Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо", — написал муж Ольги Анатолий Курлаев в Facebook.

Курлаеву на автобусе на латвийско-российскую границу, где передали ее российским пограничникам. По словам супруга журналистки, латвийские пограничники обращались с ней хорошо.

"Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт "Терехово" и высадили", — цитирует Анатолия Курлаева РИА Новости.

Несколько дней назад из страны выслали и Анатолия, который является корреспондентом телеканала "ТВ Центр". Его назвали угрозой нацбезопасности Латвии, при этом, подчеркнув, что претензий к супруге не имеют.

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