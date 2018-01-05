Российские пограничники напоили Ольгу Курлаеву чаем с печеньем
Задержанная в Латвии по обвинению в угрозе национальной безопасности российская журналиста ВГТРК Ольга Курлаева находится на территории России. В ночь на пятницу ее депортировали через КПП «Терехово».
"Погранцы наши ее чаем с печеньками кормят. Все хорошо", — написал муж Ольги Анатолий Курлаев в Facebook.
Курлаеву на автобусе на латвийско-российскую границу, где передали ее российским пограничникам. По словам супруга журналистки, латвийские пограничники обращались с ней хорошо.
"Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт "Терехово" и высадили", — цитирует Анатолия Курлаева РИА Новости.
Несколько дней назад из страны выслали и Анатолия, который является корреспондентом телеканала "ТВ Центр". Его назвали угрозой нацбезопасности Латвии, при этом, подчеркнув, что претензий к супруге не имеют.