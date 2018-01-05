2018-01-05T04:44:00+03:00
Происшествия

Жертвами теракта в Кабуле стали 15 человек

Террорист-смертник подорвал себя у поста полиции в квартале Банои
Юлия ДИВЕЕВА
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В Кабуле прогремел взрывВ Кабуле прогремел взрывФото: REUTERS
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В столице Афганистана Кабуле в четверг прогремел взрыв, который унес жизни пятнадцати человек. Еще не менее двадцати человек получили ранения, сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, теракт совершил смертник, который подорвал себя у поста подразделения полиции в квартале Банаи в девятом районе Кабула. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это преступление.

Как передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Tolo News, утром в этом районе произошло столкновение между владельцами магазинчиков и сотрудниками полиции. Сотрудники правоохранительных органов пытались арестовать торговцев за незаконную продажу алкогольных напитков.

Сотрудники применили силу, когда лавочники оказали сопротивление, в результате один торговец погиб. После этого десятки жителей этого района вышли на акцию протеста.

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