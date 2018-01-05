Жертвами теракта в Кабуле стали 15 человек
В столице Афганистана Кабуле в четверг прогремел взрыв, который унес жизни пятнадцати человек. Еще не менее двадцати человек получили ранения, сообщают местные СМИ.
По предварительным данным, теракт совершил смертник, который подорвал себя у поста подразделения полиции в квартале Банаи в девятом районе Кабула. Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это преступление.
Как передает Интерфакс со ссылкой на телеканал Tolo News, утром в этом районе произошло столкновение между владельцами магазинчиков и сотрудниками полиции. Сотрудники правоохранительных органов пытались арестовать торговцев за незаконную продажу алкогольных напитков.
Сотрудники применили силу, когда лавочники оказали сопротивление, в результате один торговец погиб. После этого десятки жителей этого района вышли на акцию протеста.