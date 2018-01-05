2018-01-05T06:01:38+03:00
Политика

Последнее «прощай»: Порошенко в очередной раз попрощался с Россией

Президент Украины снова назвал главным достижением страны - безвизовый режим с ЕС
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украина окончательно попрощалась с Россией. Такое мнение высказал президент республики Петр Порошенко.

Глава Незалежной подводил итоги ушедшего 2017 года. Он отметил, что главным достижением киевских властей стало введение безвизового режима с Евросоюзом.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное "прощай" русской и советской империям», - написал президент в своем Twitter.

Твит Петра Порошенко Фото: СОЦСЕТИ

Твит Петра ПорошенкоФото: СОЦСЕТИ

Ранее Порошенко заявлял об «окончательном разводе» с Россией, после того как Украина оформила безвизовый режим с ЕС. Он также цитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

Президент РФ Владимир Путин на это в ходе Прямой линии отметил, что слова Порошенко говорят о том, что он «знает русскую классику – за это похвалю».

«Однако Лермонтов говорил и про Украину, которая была частью России, поэтому нечего нос задирать», - заявил Путин.

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