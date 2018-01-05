2018-01-05T06:31:13+03:00
Общество

Милонов просит Мантурова убрать алкоголь с витрин

Депутат Госдумы предлагает главе Минпромторга ужесточить правила торговли спиртными напитками
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий МилоновДепутат Госдумы от "Единой России" Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
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Ввести дополнительные правила торговли алкоголем предложил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В частности, нардеп считает, что спиртное необходимо убрать с прилавков вслед за сигаретами.

"Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции", — цитирует РИА новости письмо Милонова.

Депутат уверен, что для реализации данной меры не потребуются дополнительные расходы со стороны федерального или региональных бюджетов, при этом она поможет оградить граждан от употребления алкоголя. Он отметил, что ряды с алкогольными напитками стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте. По мнению Мантурова, это можно расценивать, как способ незаконной рекламы алкоголя.

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