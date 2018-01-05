Милонов просит Мантурова убрать алкоголь с витрин

5 Янв. 2018 2018-01-05T06:31:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Ввести дополнительные правила торговли алкоголем предложил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов министру промышленности и торговли Денису Мантурову. В частности, нардеп считает, что спиртное необходимо убрать с прилавков вслед за сигаретами.

"Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции", — цитирует РИА новости письмо Милонова.

Депутат уверен, что для реализации данной меры не потребуются дополнительные расходы со стороны федерального или региональных бюджетов, при этом она поможет оградить граждан от употребления алкоголя. Он отметил, что ряды с алкогольными напитками стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте. По мнению Мантурова, это можно расценивать, как способ незаконной рекламы алкоголя.