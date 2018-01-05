В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

5 Янв. 2018 2018-01-05T07:01:35+03:00

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Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России. В пятницу, 5 января, первыми начали работу пункты сбора подписей в Хабаровске.

По данным регионального координатора движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасии Браги, в городе открылись два пункта, в которых волонтеры фиксируют тех, кто высказался за переизбрание нынешнего главы государства, пишет ТАСС.

Брага заверила, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом. Так в каждом субъекте России самовыдвиженца должны поддержать не менее семи с половиной граждан. Всего независимому кандидату требуется 300 тысяч подписей.

Напомим, 27 декабря российский лидер подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые для участия в президентских выборах документы. Он лично присутствовал при передаче материалов.

О своем намерении снова принять участие в президентских выборах Путин объявил 6 декабря.