2018-01-05T07:01:35+03:00
Политика

В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Первыми открылись пункты сбора в Хабаровске
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments363
В поддержку кандидатуры Владимира Путина начался сбор подписей.В поддержку кандидатуры Владимира Путина начался сбор подписей.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидатуры Владимира Путина на пост президента России. В пятницу, 5 января, первыми начали работу пункты сбора подписей в Хабаровске.

По данным регионального координатора движения "Волонтеры Победы" в Хабаровском крае Анастасии Браги, в городе открылись два пункта, в которых волонтеры фиксируют тех, кто высказался за переизбрание нынешнего главы государства, пишет ТАСС.

Брага заверила, что подписи будут собирать в строгом соответствии с законом. Так в каждом субъекте России самовыдвиженца должны поддержать не менее семи с половиной граждан. Всего независимому кандидату требуется 300 тысяч подписей.

Напомим, 27 декабря российский лидер подал в Центральную избирательную комиссию все необходимые для участия в президентских выборах документы. Он лично присутствовал при передаче материалов.

О своем намерении снова принять участие в президентских выборах Путин объявил 6 декабря.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Международная федерация журналистов осудила выдворение сотрудников российских СМИ из Латвии
"Дождь из игуан" пошел в США из-за аномальных холодов
ЦИК разрешил кандидату от партии «РОТ Фронт» открыть избирательный счет
Павильон "Космос" на ВДНХ вновь откроется для посетителей в марте
Компанию братьев Вайнштейнов могут продать за 500 млн долларов
Испанский суд оставил под стражей бывшего замглавы Каталонии
Екатерина Гордон решила сменить фамилию
СМИ узнали о том, что российский лыжник Устюгов рискует сняться из-за травмы с "Тур де Ски"
Пушков высмеял очередное "прощание" Порошенко с Россией
Китай вводит ограничение на экспорт сырой нефти и нефтепродуктов в Северную Корею
На восточном побережье США жертвами непогоды стали шесть человек
Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"
ОБСЕ раскритиковала высылку российских журналистов из Латвии
Несколько рейсов в Нью-Йорк из Москвы задерживаются из-за снегопада в США
В Швейцарии пассажирский поезд сошел с рельсов из-за сильного ветра
МОК утвердил форму российских хоккеистов на Олимпиаде-2018
Мединский рассказал, почему Oxxxymiron нравится ему больше Гнойного
Индийский монах доказал свою святость, протащив микроавтобус членом
Захарова: Москва ждет от ОБСЕ внятной позиции в связи с высылкой российских журналистов из Латвии
Кипрский суд заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова
С 1 марта Банк России упростит требования валютного контроля при оформлении операций
Захарова: диалог между Сеулом и Пхеньяном поможет снижению напряженности в регионе
Мессенджер WhatsApp прекращает работать на некоторых смартфонах