2018-01-05T07:34:56+03:00
Происшествия

Под Москвой огромная ель упала на дровосека

Мужчина находится в реанимации
Екатерина БОЛГОВА
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В Подмосковье ель придавила дровосекаВ Подмосковье ель придавила дровосекаФото: REUTERS
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В Подмосковье огромная ель придавила человека, который ее рубил. Инцидент произошел в поселке Поваровка, который расположен в Солнечногорском районе Московской области.

Как сообщила пресс-служба поисково-спасательного отряда N29, пострадавшим оказался 53-летний москвич. Зачем ему понадобилось рубить ель в январе, пока неизвестно.

Сотрудники поисково-спасательного отряда извлекли мужчину из-под дерева и вызвали реанимобиль. Пострадавший доставлен в Солнечногорскую больницу. В настоящее время неаккуратный дровосек находится в реанимации. Его состояние не уточняется.

В самой столице за четыре первых дня 2018 года, спасатели три раза помогали людям на воде. Москвичи попадали в опасные ситуации, когда игнорировали сообщения синоптиков и предупреждения МЧС о том, что из-за потепления выходить на ледовый покров запрещено и выходили на тонкий лед водоемов.

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